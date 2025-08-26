Sinner domina Kopriva e vola al prossimo turno agli US Open

NEW YORK – Il numero 1 al mondonon ha lasciato scampo al 28enne ceco, liquidandolo con un nettoin appena, la sua vittoria più veloce a Flushing Meadows. Sinner ha totalizzato, senza concedere quasi nulla all’avversario, dimostrando una forma straripante e una concentrazione impeccabile.

L’obiettivo del campione altoatesino è difendere il titolo agli US Open e diventare il secondo tennista nella storia capace di vincere Australian Open e US Open nello stesso anno consecutivo, impresa riuscita solo a Roger Federer, che si confermò per cinque anni di fila dal 2004 al 2008. “Bellissima l’atmosfera – ha detto Sinner – sono felice di stare di nuovo bene. Abbiamo fatto il possibile per essere al meglio della condizione. Qui ho grandi ricordi, ma come sapete ogni anno è difficile”.

La partita

Sinner ha dominato sin dal primo scambio, mantenendo un vantaggio costante e concedendo solo qualche errore sporadico nel finale. Nel settimo game, Kopriva ha avuto un piccolo momento di respiro, ma due servizi vincenti di Sinner hanno spazzato via ogni possibilità di break. Il ceco ha poi chiamato il fisioterapista sul 5-2 per rimuovere un taping dalla mano, mentre Sinner si è guadagnato match point sul servizio avversario, annullando il primo e chiudendo la partita sul secondo.

Con questa vittoria, la striscia di successi sul cemento negli Slam di Sinner arriva a 22. Al prossimo turno lo attende l’australiano Alexei Popyrin, che ha battuto in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori.