Una notte per sognare: Massimo Ranieri alle Cave di Fantiano di Grottaglie
GROTTAGLIE - Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21.30, le suggestive Cave di Fantiano di Grottaglie ospiteranno Massimo Ranieri con il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, tappa imperdibile del tour che sta incantando il pubblico in tutta Italia. L’evento è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso le rivendite autorizzate.
Sarà una serata sospesa tra sogno e racconto, tra ricordi e nuove emozioni, in cui l’artista napoletano, una delle voci più amate della musica italiana, condurrà il pubblico in un viaggio tra energia, poesia e bellezza. Dopo il successo televisivo del varietà omonimo su Raiuno e della fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, Ranieri torna sul palco con un format che unisce concerto, narrazione teatrale, monologo e affresco musicale.
Lo spettacolo intreccia repertorio classico e brani inediti, omaggi musicali e riflessioni autobiografiche. Non mancheranno grandi successi come “Erba di casa mia” e “Perdere l’amore”, insieme a composizioni di autori contemporanei come Ivano Fossati, Pino Donaggio, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. Tra i brani più recenti, “Lettera al di là dal mare” (Premio della Critica Sanremo 2022) e “Tra le mani un cuore” di Tiziano Ferro e Nek, che raccontano speranza e fragilità, amore e resilienza.
Lo spettacolo, prodotto da Marco De Antoniis, si avvale di una scenografia completamente rinnovata e di una big band di altissimo livello, con Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e voce, Max Filosi al sax e Cristiana Polegri alla voce e sax.
Le Cave di Fantiano si trasformeranno in un anfiteatro naturale, dove musica, parole e emozioni si fonderanno sotto il cielo d’agosto, rendendo la serata ancora più intensa e intima. Con oltre cinquant’anni di carriera, Massimo Ranieri conferma il suo talento unico, regalando al pubblico un viaggio nell’anima e nella memoria, fatto di poesia, musica e narrazione.
Info evento:
📍 Cave di Fantiano – Grottaglie (Taranto)
📅 Giovedì 21 agosto 2025 – ore 21.30
🎫 Biglietti disponibili su TicketOne e presso le rivendite autorizzate
🎟 Organizzazione a cura di Aurora Eventi