Una notte per sognare: Massimo Ranieri alle Cave di Fantiano di Grottaglie

GROTTAGLIE - Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21.30, le suggestive Cave di Fantiano di Grottaglie ospiteranno Massimo Ranieri con il suo nuovo spettacolo, tappa imperdibile del tour che sta incantando il pubblico in tutta Italia. L’evento è organizzato dadi Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuitoe presso le rivendite autorizzate.

Sarà una serata sospesa tra sogno e racconto, tra ricordi e nuove emozioni, in cui l’artista napoletano, una delle voci più amate della musica italiana, condurrà il pubblico in un viaggio tra energia, poesia e bellezza. Dopo il successo televisivo del varietà omonimo su Raiuno e della fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, Ranieri torna sul palco con un format che unisce concerto, narrazione teatrale, monologo e affresco musicale.

Lo spettacolo intreccia repertorio classico e brani inediti, omaggi musicali e riflessioni autobiografiche. Non mancheranno grandi successi come “Erba di casa mia” e “Perdere l’amore”, insieme a composizioni di autori contemporanei come Ivano Fossati, Pino Donaggio, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. Tra i brani più recenti, “Lettera al di là dal mare” (Premio della Critica Sanremo 2022) e “Tra le mani un cuore” di Tiziano Ferro e Nek, che raccontano speranza e fragilità, amore e resilienza.

Lo spettacolo, prodotto da Marco De Antoniis, si avvale di una scenografia completamente rinnovata e di una big band di altissimo livello, con Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e voce, Max Filosi al sax e Cristiana Polegri alla voce e sax.

Le Cave di Fantiano si trasformeranno in un anfiteatro naturale, dove musica, parole e emozioni si fonderanno sotto il cielo d’agosto, rendendo la serata ancora più intensa e intima. Con oltre cinquant’anni di carriera, Massimo Ranieri conferma il suo talento unico, regalando al pubblico un viaggio nell’anima e nella memoria, fatto di poesia, musica e narrazione.

Info evento:

📍 Cave di Fantiano – Grottaglie (Taranto)

📅 Giovedì 21 agosto 2025 – ore 21.30

🎫 Biglietti disponibili su TicketOne e presso le rivendite autorizzate

🎟 Organizzazione a cura di Aurora Eventi