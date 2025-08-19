Bari Vecchia: sequestro di 151 chili di merce e tre multe per commercio abusivo
BARI – Operazione della Polizia annonaria a Bari Vecchia: nel pomeriggio gli agenti, insieme alla Stazione “San Nicola” dei Carabinieri, hanno sequestrato 151 chili di prodotti alimentari venduti abusivamente in strada Arco Basso.
Tra la merce, taralli dolci e salati, pomodori secchi, orecchiette e altri formati di pasta secca, venduti senza autorizzazione. Durante l’intervento sono stati sequestrati tre banchi, un carrello e altre attrezzature.
La Polizia locale ha elevato tre contestazioni per commercio abusivo su suolo pubblico e una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. La merce non deperibile, correttamente etichettata, sarà donata a enti caritatevoli.
