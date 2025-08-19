Salento: sequestrate 9 strutture abusive e 10.000 articoli da spiaggia a Porto Cesareo
PORTO CESAREO – Controlli serrati dei carabinieri in Salento contro l’abusivismo commerciale. A Porto Cesareo, i militari della Stazione locale, supportati dall’11° Reggimento “Puglia”, dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Locale, hanno sequestrato 9 strutture in ferro utilizzate per la vendita illegale di articoli da spiaggia e abbigliamento.
All’interno sono stati trovati oltre 10.000 pezzi pronti alla vendita, per un valore stimato di circa 20.000 euro, collocati abusivamente su area demaniale marittima.
L’operazione rientra in un piano estivo di contrasto al commercio irregolare e di tutela del decoro delle coste.
