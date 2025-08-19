Tragedia sulla provinciale Miggiano–Taurisano: morto meccanico 65enne

RACALE –, 65 anni, meccanico di Racale e titolare insieme al figlio Stefano della ditta, è morto mentre stava cambiando la ruota di un tir in panne sulla provinciale Miggiano–Taurisano.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento di uno dei cric utilizzati per l’intervento ha provocato un grave trauma cranico al meccanico, che è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase, dove è deceduto poco dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Taurisano e gli ispettori dello Spesal. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo coinvolto.