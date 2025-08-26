Bari, violenta rissa in piazza Moro: coinvolti oltre 50 stranieri, un ferito trasportato in ospedale

BARI - Attimi di tensione e paura ieri sera in piazza Moro a Bari, dove è scoppiata una violenta rissa tra cittadini originari del Marocco e del Bangladesh. Secondo le prime ricostruzioni, oltre 50 persone sono state coinvolte nell’episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i militari dell’Esercito per riportare la situazione sotto controllo.

Diversi feriti sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Una persona è stata trasportata all’ospedale Mater Dei a causa delle ferite riportate, mentre due protagonisti della rissa sono stati accompagnati via dalle Forze dell’Ordine. Secondo alcune testimonianze, l’episodio sarebbe nato a seguito del furto di un telefonino da parte di un cittadino marocchino.

Nella stessa serata si sono verificati altri episodi di rissa nelle zone del Molo San Nicola e della ruota panoramica, sempre con protagonisti uomini della stessa nazionalità. Le autorità stanno indagando per chiarire dinamica e responsabilità degli scontri.