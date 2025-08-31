Barletta accoglie le Frecce Tricolori: spettacolo unico in Puglia nel 2025

BARLETTA - Barletta si prepara a vivere un weekend di emozioni, storia e spettacolo. È infatti arrivato l’attesissimo giorno dell’, l’unico appuntamento in Puglia del calendario nazionale, che porterà sulla litoranea di Ponente Pietro Mennea migliaia di appassionati e curiosi pronti ad ammirare le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

La conferenza stampa, ospitata nella suggestiva corte di Palazzo della Marra, ha ufficialmente inaugurato la due giorni dedicata alla manifestazione. Presenti il sindaco Cosimo Cannito, gli assessori Oronzo Cilli e Marianna Salvemini, il comandante PAN tenente colonnello Franco Paolo Marocco, il dirigente del settore Cultura e comandante della Polizia locale Savino Filannino, il presidente dell’Aeroclub Bari Alessandro Romanazzi Carducci e il coordinatore dell’evento tenente Alessio Muya, che hanno illustrato in dettaglio il programma.

Il programma della giornata

La mattina si è aperta con l’inaugurazione del Villaggio Italia nei giardini del Castello, luogo di incontro e di promozione culturale e sociale. Subito dopo, alle 10.30, il comandante PAN Marocco ha fatto visita al reparto pediatria dell’ospedale Dimiccoli, in un’iniziativa di vicinanza e solidarietà che ha voluto sottolineare l’aspetto umano e comunitario dell’evento.

Nel pomeriggio, tra le 16 e le 18, spazio alle prove ufficiali dell’Air Show, con i primi spettacolari sorvoli che hanno già iniziato ad attirare la curiosità e l’entusiasmo del pubblico.

Alle 19.15, invece, un momento di profonda commozione con la deposizione di una targa in memoria degli aviatori caduti in missioni di pace, collocata ai piedi del velivolo militare situato sul rondò tra via Regina Margherita e via Foggia.

La giornata si concluderà alle 20 con il concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare all’interno del Villaggio Italia, suggellando l’unione tra musica, tradizione e spirito nazionale.

L’attesa per lo spettacolo aereo

Ma il momento più atteso resta quello di domenica, quando i cieli di Barletta verranno dipinti dal tricolore. Le Frecce Tricolori, con le loro evoluzioni adrenaliniche e le formazioni perfettamente sincronizzate, offriranno uno spettacolo unico, pronto a lasciare con il fiato sospeso migliaia di spettatori.

L’intera manifestazione sarà trasmessa anche in diretta su Teleregione, canale 77, per permettere a chi non potrà essere presente di godere comunque dello spettacolo.

Barletta capitale del volo per un giorno

Con questo evento, Barletta non solo si conferma punto di riferimento per grandi appuntamenti culturali e sportivi, ma diventa anche il palcoscenico di un’iniziativa che unisce spettacolo, memoria storica e valori di solidarietà.

“Le Frecce Tricolori – ha commentato il sindaco Cannito – sono un simbolo dell’Italia nel mondo. Avere l’onore di ospitarle a Barletta significa celebrare la nostra città con un evento che resterà nella memoria collettiva”.

Tutto è pronto, dunque: la città si stringe attorno al suo lungomare e si prepara a vivere due giorni indimenticabili, con lo sguardo rivolto verso il cielo e il cuore colmo di orgoglio tricolore.