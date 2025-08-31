Tragica scomparsa a Cannes: muore giovane barese di 28 anni

CANNES - La vacanza di lavoro e amicizia di un giovane barese si è trasformata in tragedia. Paolo Silecchia, 28 anni, originario del quartiere San Paolo di Bari, era partito per la Francia insieme ad alcuni amici per motivi lavorativi. La sera del 28 agosto, tuttavia, il giovane ha fatto perdere le proprie tracce mentre si trovava a Cannes, stesso giorno in cui era stato avvistato per l’ultima volta dai compagni di viaggio.

La preoccupazione della famiglia è stata immediata: non avendo notizie, i parenti si sono recati in Francia il 30 agosto, solo per apprendere la drammatica notizia del decesso di Paolo. Il corpo del 28enne è stato rinvenuto senza vita su una spiaggia di Cannes, mentre le autorità locali, insieme alla procura francese, hanno disposto un esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

Successivamente, la salma è stata restituita alla famiglia, che adesso potrà organizzare i funerali e dare l’ultimo saluto al giovane. La famiglia Silecchia sarà assistita dall’avvocato Falagario di Bari per tutte le procedure legali e amministrative relative alla vicenda.

La morte di Paolo Silecchia ha lasciato sgomenta la comunità barese, soprattutto nel quartiere San Paolo, dove amici e conoscenti ricordano il giovane come una persona solare e piena di vita. Le autorità francesi proseguono le indagini per chiarire i dettagli della tragica scomparsa.