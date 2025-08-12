Barletta, minorenne fermato con droga e strumenti per furti d’auto

BARLETTA - Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e al controllo del territorio.

Nella notte del 20 luglio, a Barletta, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato un minorenne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e strumenti idonei al furto di veicoli.

Durante un pattugliamento notturno nel quartiere Borgo Villa, la Squadra Volante ha notato il giovane muoversi con fare sospetto tra le auto in sosta. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un inseguimento.

La perquisizione ha permesso di rinvenire cinque bustine di presunta marijuana e attrezzi da scasso, tra cui un dispositivo elettronico capace di bypassare le centraline dei veicoli.

Gli accertamenti hanno rivelato che il ragazzo, residente a Barletta, era già segnalato per reati contro il patrimonio e si era recentemente allontanato da una comunità di recupero per minori in provincia di Foggia, dove si trovava in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari. A seguito dell’allontanamento, nei suoi confronti era stato disposto l’aggravamento della misura, con collocamento in un Istituto Penale per Minorenni per 30 giorni.

Il minore è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. È stata inoltre data esecuzione all’ordinanza della Corte di Appello di Bari – Sezione Minorenni, che ne ha disposto la custodia in un Istituto Penale Minorile.

Si precisa che i provvedimenti non sono definitivi e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.