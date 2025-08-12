Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore dopo essere rimasto chiuso in auto

ROMA – Non ce l’ha fatta il bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti in vacanza a Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna, trovato privo di sensi mercoledì scorso all’interno dell’auto di famiglia, parcheggiata sotto il sole cocente. Il piccolo è deceduto questa mattina all’ospedale Gemelli di Roma, dove era stato trasferito d’urgenza dopo un primo ricovero in rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Alghero, il bimbo si era allontanato da casa approfittando di un momento di riposo dei genitori. Quando i due si erano accorti della sua assenza, avevano iniziato a cercarlo, trovandolo poco dopo nell’abitacolo, privo di sensi.

Il 118 lo aveva trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari, dove i medici avevano diagnosticato un colpo di calore dovuto alla prolungata esposizione alle alte temperature. Venerdì sera, visto il mancato miglioramento, si era deciso per il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma, nella speranza di cure più efficaci.

Nonostante tutti i tentativi dei medici della rianimazione pediatrica, il cuore del piccolo ha smesso di battere. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta, ora di competenza della Procura di Roma.