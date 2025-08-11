Tragedia a Porto Cesareo, 54enne muore in mare per un malore

PORTO CESAREO – Dramma nel giorno di San Lorenzo nelle acque di una delle località balneari più frequentate del Salento. Mina Trevisi, 54 anni, originaria di Novoli e residente a Milano, è morta nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un malore improvviso mentre faceva il bagno in mare.

Erano circa le 18.30 quando la donna, in vacanza con amici, si trovava in un tratto di acqua bassa nei pressi della spiaggia libera di via Silvio Pellico. Improvvisamente si è accasciata, perdendo i sensi. L’arresto cardiaco ha provocato una sindrome da annegamento che le è stata fatale.

Alcuni bagnanti hanno tentato di aiutarla e l’hanno riportata a riva, mentre veniva allertato il 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 54enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. La salma è stata restituita ai familiari.

Solo pochi giorni fa, un episodio simile aveva colpito Tricase Porto, dove Giuseppe Mosè Scolozzi, 62 anni, originario del posto ma residente in Germania, è morto in acqua per un arresto cardiocircolatorio.

Quasi in contemporanea con la tragedia di Porto Cesareo, a Porto Selvaggio una donna di circa 60 anni è stata soccorsa dopo essere scivolata tra gli scogli nei pressi di Torre Uluzzo. L’intervento congiunto di Soccorso alpino e speleologico, guardia costiera e 118 ha permesso di trarla in salvo.