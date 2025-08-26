Bisceglie en Blanc 2025: eleganza, solidarietà e prevenzione oncologica sul lungomare

BISCEGLIE - Torna mercoledì 27 agosto l’appuntamento più raffinato dell’estate pugliese:, la celebre cena in bianco che trasformerà il lungomare Nazario Sauro in una grande sala a cielo aperto, coinvolgendo oltre 1.300 partecipanti.

Organizzato dall’Associazione Pro Artibus con il patrocinio del Comune di Bisceglie, l’evento unisce eleganza, convivialità e solidarietà: parte del ricavato sarà devoluta alla LILT Barletta-Andria-Trani per l’acquisto di apparecchiature sanitarie destinate a visite di prevenzione oncologica. In particolare, due dermatoscopi saranno consegnati a giovani dermatologi locali durante il Congresso di Dermatologia “Giornata dermatologica pugliese” a Trani, l’11 ottobre 2025.

Come da tradizione, la cena prevede che ogni ospite porti tavolo, sedie, stoviglie e decorazioni, rigorosamente in bianco. Vietata la plastica e i materiali usa e getta, con stoviglie in ceramica, vetro e tessuti riutilizzabili. Durante la serata, i partecipanti potranno visitare il corner LILT per informazioni sulle principali campagne nazionali di prevenzione oncologica.

La serata sarà presentata da Tommaso Amato e vedrà come madrina l’artista e showgirl Vanessa Lacedonia. L’intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Ultra Live e al DJ Ignazio Ricchiuti, con un ospite a sorpresa che animerà ulteriormente l’evento.

In collaborazione con Confcommercio Bisceglie, torna anche il Contest En Blanc, che premierà miglior outfit femminile, maschile, enfant e miglior allestimento dei tavoli, con premi offerti dalle imprese locali.

Iscrizioni sold out, ora spazio alla creatività, alla solidarietà e alla celebrazione della bellezza della città.

Per informazioni: pagine Facebook e Instagram ufficiali e il sito www.pugliaenblanc.it.