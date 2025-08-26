“Le Due Bari 2025”: cultura, socialità e inclusione in ogni quartiere della città

BARI - Dal 27 al 29 agosto torna un nuovo ciclo di appuntamenti con, il programma culturale gratuito e diffuso promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture. Un cartellone ricco di eventi che, per tutta l’estate, sta trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, con iniziative accessibili a tutti e pensate per avvicinare la cultura anche alle aree più periferiche.

Concerti, spettacoli teatrali, performance di danza, cabaret, laboratori creativi e attività per famiglie animano i diversi quartieri, con una particolare attenzione all’inclusione: molti eventi prevedono interpreti LIS, strumenti multimediali, operatori Braille e cuffie antirumore, per rendere l’esperienza davvero fruibile da chiunque.

“Con Le Due Bari stiamo dimostrando che la cultura può e deve essere alla portata di tutti – sottolinea l’assessora alle Culture Paola Romano –. Grazie a un investimento pubblico raddoppiato, abbiamo reso possibile un programma diffuso che valorizza gli operatori locali e crea spazi di incontro e partecipazione in ogni angolo della città, da Bari Vecchia a Santo Spirito, da Madonnella a Loseto”.

📅 Il programma degli spettacoli

Mercoledì 27 agosto, ore 20:30 – Parrocchia della Natività: Serenata Sinfonica con l’Orchestra da Camera Fiorentina e Umbra ICO (concerto accessibile).

Giovedì 28 agosto, ore 20:30 – Chiesa San Sabino (Madonnella): Stupore Barocco con Stefano Bagliano e Annarosa Partipilo.

Venerdì 29 agosto : ore 19, Largo Albicocca: Il Circo Magico (Teatro Potlach); ore 19:30, Marea (Via Alfredo Giovine): Canzoni in bilico con Berto Galanto Quintet; ore 20:30, Auditorium Accademia del Cinema Ragazzi: Swinging Souls (Balletto di Pescara) + concerto di Alessio Lorusso “Lucky”; ore 21, Chiesa Santa Famiglia (Villaggio del Lavoratore): Divagazioni con il Duo Felix (concerto con ausili multimediali e musicologo); ore 21, Parco Giuseppe Mizzi: Nun Zir?-Birds-Wvida della DAB-Breathing Art Company (spettacolo accessibile con LIS).



🎨 I laboratori

Dal 27 al 29 agosto, ore 16-20 – Accademia Musicale “Girolamo Scarasciullo”: Suoni di strada, laboratorio di musica e riciclo per bambini e famiglie.

💡 Un investimento strategico

Il progetto è sostenuto da un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, con un incremento di 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale, grazie alla variazione del Bilancio di Previsione 2025/2027. Una scelta in controtendenza rispetto al calo degli investimenti culturali nazionali, che consente a Bari di rafforzare la coesione sociale e la crescita del settore culturale.

ℹ️ Info e programma completo su www.leduebari.it

📲 Social: Instagram e Facebook – Le Due Bari