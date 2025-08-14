Bisceglie, il 19 agosto il Teatro Mediterraneo incoronerà Miss Rocchetta Bellezza Puglia
L’organizzazione è curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Bisceglie. A condurre la serata sarà Christian Binetti, volto noto della TV regionale e presentatore del programma “Miss Italia Puglia e Basilicata” su Antennasud.
Quest’anno il concorso si lega a un tema di grande rilevanza: la prevenzione oncologica. La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha infatti siglato un protocollo d’intesa con il presidente nazionale della LILT, Francesco Schittulli, per portare in tour materiale informativo e offrire screening gratuiti al pubblico.
L’atmosfera sarà arricchita dalla voce travolgente della cantante Elena Cappiello, mentre lo styling delle concorrenti sarà affidato ai saloni Framesi, multinazionale italiana leader nell’hair beauty professionale.
La manifestazione potrà contare sul sostegno di numerosi partner, tra cui Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Istituto Orion – Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling e Ottica InVistaGiovinazzo.
Una serata che promette eleganza e spettacolo, ma anche un messaggio importante: la bellezza non è solo estetica, è anche cura e rispetto per la propria salute.