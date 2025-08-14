Castellana Grotte, doppio appuntamento musicale con Nada ed Eugenio Finardi per “Piazze d’Autore”

CASTELLANA GROTTE - Due serate di grande musica animeranno Piazza Garibaldi a Castellana Grotte, subito dopo Ferragosto, nell’ambito di “Piazze d’Autore”, rassegna inserita nel calendario di Piazze d’Estate 2025, organizzato dalla società Grotte di Castellana srl in collaborazione con il Comune.Domenica 17 agosto, alle ore 21.00, protagonista sarà Nada Malanima, artista eclettica e tra le voci più originali della musica italiana. Con una carriera iniziata giovanissima e un repertorio che spazia dal pop alla canzone d’autore, dal rock alla sperimentazione, Nada porta sul palco il nuovo spettacolo legato all’uscita del suo ultimo disco Nitrito. Non mancheranno i brani che l’hanno resa celebre, da Amore Disperato a Senza un perché, quest’ultimo diventato un successo internazionale grazie alla serie The Young Pope di Paolo Sorrentino.Martedì 19 agosto, sempre alle 21.00, sarà la volta di Eugenio Finardi con il suo Tutto ’75-’25 Tour, pensato per celebrare i 50 anni dal suo primo album. Un viaggio musicale che ripercorrerà mezzo secolo di carriera, tra successi storici e brani tratti dal nuovo disco Tutto, definito tra i lavori più ispirati della sua produzione. Sul palco, con Finardi, i musicisti Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere).L’artista, premiato con la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno, è stato definito dal critico Federico Guglielmi «un esempio raro di indipendenza artistica, capace di innovare e trasmettere messaggi significativi in ogni fase della sua carriera».Info e aggiornamenti sono disponibili sui siti ufficiali del Comune di Castellana Grotte (www.comune.castellanagrotte.ba.it) e delle Grotte di Castellana (www.grottedicastellana.it), oltre che sui relativi canali social.