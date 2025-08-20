Bisceglie, “Ne vedéme o Palazzìule”: visita guidata giovedì 21 agosto

– Ultimo appuntamento del ciclo di visite guidate estive promosso da. Giovedì 21 agosto, alle ore 19.30, con partenza dalla, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del, la piazza simbolo dei biscegliesi: la più amata, ma forse anche la meno conosciuta.

L’iniziativa, dal titolo dialettale “Ne vedéme o Palazzìule”, chiuderà il percorso “421 metri nel borgo”, patrocinato dal Comune di Bisceglie e inserito nel cartellone Estate in Blu 2025.

“Nei primi due appuntamenti – spiegano dall’associazione – tra fontane e piazze del centro storico, tanti biscegliesi e turisti hanno riempito le vie del borgo, curiosi di scoprire angoli spesso poco conosciuti della città. Anche questa passeggiata sarà ricca di storie e scorci capaci di appassionare tutti i partecipanti”.

La partecipazione alla visita guidata prevede un contributo di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Associazione 21 tramite i propri canali social o via WhatsApp al numero 334 2731232.