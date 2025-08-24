Bitritto è Estate: risate e comunità con Daniele Condotta

BITRITTO – Piazza Aldo Moro si è trasformata sabato sera in un grande teatro a cielo aperto grazie allo spettacolo di, comico barese amatissimo e seguito sui social. Con la sua ironia fresca e immediata, Condotta ha conquistato il pubblico di tutte le età, regalando una serata di spensieratezza, leggerezza e divertimento autentico.

L’evento rientra nel cartellone di “Bitritto è Estate”, la rassegna estiva pensata per offrire un programma variegato, capace di alternare momenti di puro intrattenimento a spazi dedicati alla cultura, alla musica e ai libri. Una proposta pensata per parlare a tutti e intercettare gusti ed esigenze diverse della comunità.

A rendere l’atmosfera ancora più conviviale hanno contribuito i food truck presenti in piazza, che hanno unito il piacere dello spettacolo a quello del buon cibo, trasformando la serata in una vera festa collettiva.

L’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a quanti hanno reso possibile l’iniziativa: la Misericordia di Bitritto, sempre al fianco della comunità; i food truck, che hanno creduto nell’evento; gli uffici comunali, per l’impegno organizzativo; e naturalmente il pubblico, la vera forza della rassegna.

“Bitritto è Estate” proseguirà con altri appuntamenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento, confermandosi come uno spazio aperto, inclusivo e capace di unire la comunità sotto il segno della convivialità e della partecipazione.