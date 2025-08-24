Bari, incidente in moto per una 18enne: trasportata in codice rosso al Venere
BARI - Paura poco fa in via Trisorio Liuzzi, a Bari, dove una ragazza di appena 18 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente in moto.
La giovane, soccorsa tempestivamente dal 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giacomo Venere. Le sue condizioni sono considerate serie, ma non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sul quadro clinico.
Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.
