Botulino, prima vittima a Cagliari dopo la Fiesta Latina: morta una donna di 38 anni
Il caso di Cagliari si inserisce in un quadro più ampio di allarme sanitario: solo ieri, in provincia di Cosenza, un altro episodio di intossicazione da botulino ha provocato la morte di un uomo e il ricovero di altre 12 persone, tutte colpite dopo aver consumato un panino con salsiccia e cime di rapa acquistato presso un food truck a Diamante.
Secondo quanto trapelato, nelle ultime ore anche un’altra donna sarebbe deceduta nel Cosentino, portando a tre il numero complessivo delle vittime legate ai due distinti focolai. Le autorità sanitarie hanno avviato indagini approfondite per ricostruire le filiere di produzione e distribuzione dei prodotti coinvolti, mentre si rinnova l’appello alla massima prudenza nella conservazione e nel consumo di alimenti a rischio.
Tags: CRONACA