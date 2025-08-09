Brindisi, auto dell’amministratrice della Multiservizi distrutta dalle fiamme nella notte
Poco prima dell’una, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si sarebbe udito un forte rumore di ferraglia e vetri infranti, seguito dallo sprigionarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio, insieme ai carabinieri e agli agenti della Digos.
Sull’episodio, per il quale è stata presentata regolare denuncia, sono in corso le indagini per chiarire la natura del rogo. L’accaduto arriva a pochi giorni dalla seduta del consiglio comunale in cui è stato approvato il piano triennale di risanamento aziendale della Brindisi Multiservizi.
