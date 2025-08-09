Brindisi, auto dell’amministratrice della Multiservizi distrutta dalle fiamme nella notte

BRINDISI – Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha distrutto l’auto di Rossana Palladino, amministratrice della Brindisi Multiservizi. La vettura, una Ford EcoSport grigia, era parcheggiata in via Romolo, nel quartiere Commenda.Poco prima dell’una, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si sarebbe udito un forte rumore di ferraglia e vetri infranti, seguito dallo sprigionarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio, insieme ai carabinieri e agli agenti della Digos.Sull’episodio, per il quale è stata presentata regolare denuncia, sono in corso le indagini per chiarire la natura del rogo. L’accaduto arriva a pochi giorni dalla seduta del consiglio comunale in cui è stato approvato il piano triennale di risanamento aziendale della Brindisi Multiservizi.