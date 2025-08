Brindisi, bimba di 2 anni aggredita dal cane di famiglia: ferita al volto

Paura a Brindisi per unaaggredita dal. L’episodio è avvenuto al rientro a casa dopo una settimana di vacanza. Per cause ancora da chiarire, l’animale – solitamente docile e affettuoso – ha morso la piccola al volto,

La bambina è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino, dove è stata medicata dai sanitari. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Resta da accertare cosa abbia provocato la reazione improvvisa del cane. L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti.