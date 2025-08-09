Buona la prima: il Santommaso Festival incendia l’Eremo Club di Molfetta con i Planet Funk

MOLFETTA – Un debutto travolgente per la prima edizione del Santommaso Festival, che ha acceso l’Eremo Club l’8 agosto con l’energia esplosiva dei Planet Funk. Il leggendario collettivo elettronico ha trasformato la serata in una festa sonora, regalando al pubblico pugliese un live indimenticabile, tra groove, potenza e innovazione, con brani cult come “Chase the Sun”, “Inside All the People” e “Nights in White Satin”.

Ad aprire le danze, i toscani Mario Mario, nuova promessa del funk revival italiano, seguiti dal raffinato producer irlandese New Jackson, noto per le sue collaborazioni con The XX. A chiudere la serata, il dj set della berlinese Toy Tonics Krew, con una miscela esplosiva di disco-house, italo-disco e suoni rétro moderni.

Il festival, nato dall’associazione Santommaso ETS e intitolato al patrono di Giovinazzo come simbolo di stupore e scoperta, proseguirà venerdì 22 agosto con una seconda serata imperdibile. Sul palco dell’unica tappa pugliese del tour si esibiranno gli irlandesi The Murder Capital, protagonisti della nuova scena post-punk europea con l’album “Blindness”. Prima di loro, The Underground Youth, band new wave e psichedelica di base a Berlino, per la loro unica data italiana del 2025. A completare il cast, la cantautrice emergente Gaia Banfi e i Bordello Soundsystem, con un dj set eclettico tra synthwave, elettronica rétro e italo-disco.

L’area food sarà curata da Cottura Lenta e Pantura – Storie di Cibo, con un menu gourmet che celebra il territorio, tra cui spicca il celebre panino al polpo vincitore del programma Foodish di Joe Bastianich.

Il Santommaso Festival promette così di essere non solo musica, ma un viaggio sensoriale all’insegna della scoperta e della meraviglia, con il claim emblematico: “Non crederai alle tue orecchie! / You won’t believe your ears!”.

Info utili:

Location: Eremo Club, SS16 Molfetta-Giovinazzo (Ba)

Apertura cancelli: ore 19:00

Navette gratuite da Giovinazzo (su prenotazione)

Ampio parcheggio in loco

Biglietti e abbonamenti disponibili su Vivaticket

Per aggiornamenti e dettagli:

Instagram @santommasofest

Facebook Santommaso Fest