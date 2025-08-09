“Dal Tramonto all’Alba”: tutto pronto per la Notte Bianca di Andrano

ANDRANO - Andrano, suggestivo centro rivierasco del Salento leccese, si prepara ad accendere la sua Notte Bianca lunedì 11 agosto con l’evento “Dal Tramonto all’Alba”, organizzato dalla Pro-Loco insieme alle associazioni “Il Ponte” e “Mediterranea”, in collaborazione con numerose realtà locali e con il patrocinio del Comune.La manifestazione, una prima assoluta per la cittadina, offrirà un ricco cartellone di eventi che si svolgeranno fino alle prime ore del mattino tra le piazze principali – Piazza Castello, Piazza Unicef, Piazza Indipendenza, Piazza Maria Santissima delle Grazie – l’atrio del castello “Spinola Caracciolo”, e le vie del centro storico.Tra i momenti più attesi, il concerto nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo con il maestro Francesco Scarcella e il soprano Giuliana Musarò, e lo spettacolo di canti popolari proposto dall’associazione Auser in Piazzetta Saraceno.In Piazza Castello si esibiranno Toy Rebellion, Essenzialmente Rino, Zero Time e Marco Strafella, mentre Piazza Indipendenza ospiterà il tradizionale rito del tè a cura della comunità marocchina, accompagnato dalla mostra d’arte del Gruppo Umana Solidarietà (GUS).Lo sport avrà uno spazio dedicato con momenti paralimpici e la presenza di atleti della Federazione Italiana Tennis e Padel e del campione della Nazionale Calcio Amputati, il salentino Roberto Sodero.In programma anche la proiezione del docufilm “U sinnacu squasat – Furto di Sale” di Graziano Accoto e un momento teatrale dell’associazione Promozione Anziani e Giovani, accompagnato dalla musica di Michele Contaldo.Non mancheranno spettacoli di danza latino-americana con i campioni del mondo Elisa De Belardini e Luigi Donadeo, esibizioni della New Aurora Dance, arte di strada con murales e performance artistiche con il fuoco.Gli ospiti potranno inoltre visitare il Mercatino dell’Artigianato e gustare le specialità locali negli angoli dedicati allo street food, alle birre artigianali e agli assaggi gastronomici della tradizione, oltre a scoprire i gin e gli spiriti pugliesi con Juniperus.Una notte ricca di musica, cultura e tradizione che promette di animare Andrano fino all’alba.