Cala il sipario su “Ad Libitum”, la rassegna musicale organizzata a Polignano a Mare





POLIGNANO A MARE - Ultimi due appuntamenti per “Ad Libitum”, la rassegna musicale organizzata a Polignano a Mare da Epos Teatro, con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Un festival che accoglie eccellenze artistiche di rilievo nazionale e internazionale, nei luoghi più suggestivi della località pugliese: scorci affacciati sul mare e atmosfere cariche di fascino fanno da cornice a ogni concerto.

Venerdì 8 agosto, alle ore 21 nel Chiostro di Sant’Antonio, è in programma A Westside Rhapsody, concerto per due pianoforti con i brani di Gershwin, Milhaud e le celebri danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Protagoniste le sorelle Anastasia e Liubov Gromoglasova, duo pianistico di grande virtuosismo e impatto scenico.

Gran finale giovedì 14 agosto con un appuntamento all’insegna del Ritmo: “Ad Libitum” chiude la sua intensa stagione estiva con la musica brasiliana di Rosalia De Souza, accompagnata dal Maurizio Di Fulvio Trio. Tra le composizioni di Jobim, De Falla e la magia senza tempo della bossa nova, il concerto si svolgerà nell’atrio del Museo Pascali, alle ore 21.30.

Ad Libitum è un progetto di Epos Teatro, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare. Con il patrocinio di Puglia Promozione e la collaborazione di ASL Bari e Fondazione Pino Pascali.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket: www.eposteatro.com



