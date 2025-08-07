Putignano, “Botteghe Antiche” si trasforma in trattoria di paese: la rivoluzione dello chef che ha scelto di tornare alle origini

PUTIGNANO - Un ritorno alle radici, un passo indietro per andare avanti. È questa la filosofia che anima la nuova vita di “Botteghe Antiche” a Putignano (Ba), ristorante guidato dallo chef Stefano D’Onghia, che ha scelto con coraggio di trasformarlo in una trattoria di paese. Una rivoluzione, sì, ma “al contrario” – come la definisce lui stesso – che nasce da un bisogno profondo: ritrovare la semplicità, la condivisione, il calore autentico della cucina di una volta.“Ho deciso di rallentare, mentre tutto il mondo corre, di tornare indietro per andare avanti. Volevo ritrovare me stesso, la mia gente, i valori che mi hanno fatto innamorare della cucina. Non cerco più l’applauso, cerco lo sguardo di chi si emoziona davanti a un piatto che sa di casa.” — Stefano D’OnghiaUna scelta controcorrente, maturata non per strategia ma per amore: amore per la cucina di tradizione, per i ricordi di famiglia, per quei sapori che parlano di domeniche passate insieme, di mani che impastano, di sughi che sobbollono lentamente. E così Botteghe Antiche abbandona la veste del ristorante raffinato – pur riconosciuto e apprezzato da guide e critica – per abbracciare l’identità sincera della trattoria.Piatti della memoria, sapori di casaNiente fronzoli, ma tanta verità. Il nuovo menù parla la lingua dei contadini, delle nonne, dei pranzi festivi preparati con pochi ingredienti ma tanto cuore. Piatti generosi, riconoscibili, stagionali, che portano in tavola la Puglia più autentica e raccontano storie di territorio.“Mi mancava la trattoria e allora ho deciso di riportarla in vita. Voglio cucinare per i lavoratori, per le famiglie, per i ragazzi che non hanno mai vissuto quel tipo di esperienza. Voglio che riconoscano il profumo dei sughi e ritrovino il calore delle tovaglie a quadretti.” — Stefano D’OnghiaUn’esperienza umana, prima ancora che gastronomicaA rendere speciale ogni visita alla nuova Trattoria Botteghe Antiche è anche la presenza dello stesso chef tra i tavoli. Stefano racconta in prima persona ogni piatto, ogni ingrediente, ogni storia. Un gesto semplice ma rivoluzionario, che riporta la cucina a una dimensione umana, fatta di sguardi, parole, emozioni condivise.Una scelta che parla di benessere, di equilibrio, di un modo diverso – più consapevole e autentico – di vivere la ristorazione. Un ritorno che profuma di casa.📍 Trattoria Botteghe Antiche – Putignano (BA)📱 Seguici su Facebook e Instagram @bottegheantiche