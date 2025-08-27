Calcio, colpo Lecce: ufficiale l’arrivo di Nikola Stulic dallo Charleroi

Il Lecce piazza un importante rinforzo in attacco. La società giallorossa ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di, attaccante serbo classe 2001, proveniente dallo. L’operazione è stata chiusa per una cifra intorno ai, con il calciatore che ha firmato un contratto fino al

I numeri in Belgio

Nella stagione appena conclusa, terminata lo scorso 26 maggio, Stulic si è messo in grande evidenza nella Serie A belga, realizzando 17 reti con la maglia dello Charleroi. Un bottino che lo ha reso uno dei giovani attaccanti più interessanti del campionato.

La carriera

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Partizan Belgrado, Stulic ha vestito anche le maglie di Radnicki Nis e, appunto, Charleroi, club nel quale si è consacrato. Con la nazionale serba vanta già due presenze da titolare, a conferma del suo percorso di crescita a livello internazionale.

Possibile debutto contro il Milan

Il nuovo acquisto del Lecce potrebbe fare il suo esordio già venerdì 29 agosto alle 20:45 al “Via del Mare”, nella sfida di campionato contro il Milan, valida per la seconda giornata d’andata di Serie A.

Con Stulic, il Lecce arricchisce il proprio reparto offensivo con un attaccante di prospettiva ma già con esperienza europea, pronto a mettersi in mostra anche nel massimo campionato italiano.