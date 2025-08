Caorle 2025: i pugliesi tra exploit e rimpianti

ph_Francesca Grana

D'Agostino da record, Fortunato vince, Musci sul podio. Buone prove per Bencosme e Barbarossa, ma mancano le finali Serrone e Langiulli.

Non mancano emozioni per l’atletica pugliese ai Campionati Italiani Assoluti su pista di Caorle, disputati il 2 e 3 agosto. Tra exploit personali e finali mancate per un soffio, i portacolori della regione si sono distinti nonostante l’assenza di medaglie per atleti “puri” pugliesi.

Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), ormai laziale d’adozione, domina nella marcia, mentre Carmelo Musci (Fiamme Gialle) conquista il bronzo nel lancio del disco.

Brilla Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta), che chiude quinto nel getto del peso con un eccellente PB di 19,43 metri, migliorando di ben 48 centimetri nella gara dominata dalla miglior prestazione mondiale 2025 di Leo Fabbri.

A un passo dal podio José Bencosme (G.S. Avis Barletta A.S.D), quarto nei 400 ostacoli in 50.50, frenato solo sull’ultimo ostacolo dopo una brillante batteria.

Meno fortuna per Davide Capobianco (Aden Molfetta), fermo alle batterie con 52.94.

Sfortunatissimo Giuseppe Serrone (Aden Molfetta), primo degli esclusi nei 100m con 10.50, a un solo centesimo dall’accesso in finale.

Stessa sorte per Paolo Langiulli (Avis Barletta), secondo degli esclusi nei 200m con 21.33, penalizzato anche da un vento contrario (-3.8 m/s).

Buoni segnali dalla marcia: Gregorio Angelini (Cisternino Ecolservizi) è ottavo in 44:59, mentre Lucia Barbarossa (Amatori Acquaviva) centra il PB con 48:04, chiudendo anch’essa ottava.

Nel salto con l’asta femminile, Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) valica i 3,87 metri, ma le condizioni meteo ostacolano la prova.

Ora l’attenzione si sposta a Tampere, in Finlandia, dove da giovedì 7 agosto si disputano gli Europei U20. Rappresenterà l’Italia Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle), leader europeo stagionale nella marcia 10.000m U20 grazie al suo 39:24.99 ottenuto ad aprile a Prato. Bronzo mondiale U20 nel 2024, Disabato arriva a Tampere con ambizioni da oro.

🔗 Tutti i risultati ufficiali:

Campionati Italiani Assoluti Caorle 2025 – FIDAL