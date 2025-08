PhEST 2025: a Monopoli il festival internazionale di fotografia e arte celebra la sua decima edizione tra memoria e futuro

MONOPOLI - Monopoli si prepara a trasformarsi nuovamente in un palcoscenico internazionale per la fotografia, l’arte e la riflessione contemporanea con la, il festival che da dieci anni anima la città con mostre, eventi e incontri dedicati ai linguaggi visivi del presente. L’edizione 2025, in programma dall’, è pensata come un, e sarà inaugurata venerdì 8 agosto alle

Curato da Giovanni Troilo (direzione artistica), Arianna Rinaldo (curatela fotografica), Roberto Lacarbonara (arte contemporanea) e Cinzia Negherbon (organizzazione), il festival quest’anno propone oltre 30 mostre allestite tra spazi storici, chiese, palazzi e scorci a cielo aperto del centro cittadino.

Un decennale con lo sguardo al presente

Il decimo anniversario si annuncia ricco di novità e nomi di rilievo. Tra gli ingressi più recenti spicca quello di Dario Agrimi con l’opera “Madre Natura” (2024), una potente immagine di denuncia e riflessione sulla disperazione dei più fragili, ispirata ai conflitti in Gaza e Ucraina.

Un programma inaugurale denso e partecipato (8–10 agosto)

I primi tre giorni saranno caratterizzati da visite guidate, incontri con gli artisti, proiezioni, photowalk, talk e musica. Tra gli appuntamenti più attesi:

12 visite guidate con protagonisti come Dario Agrimi, Alexey Titarenko, Pietro Terzini, Arianna Arcara, Sam Gregg, Josè Angelino, e altri.

La visita alla mostra “Los Caprichos” di Goya con Pablo González Tornel, direttore del Museo de Bellas Artes di Valencia.

Le photowalk gratuite organizzate da Fujifilm con due fotografi professionisti.

Le visual talk in collaborazione con Fujifilm Italia e l’Università Aldo Moro di Bari, che curerà anche una rassegna cinematografica in ottobre.

Le proiezioni gratuite (tra cui il documentario I am Martin Parr).

Le performance musicali serali con DRKTMS (8 agosto), Linda Feki (9 agosto) e Protopapa (10 agosto), sostenute da San Marzano Vini.

Le sedi del festival: un museo diffuso

Mostre indoor

Monastero di San Leonardo (nuova sede centrale): lavori di Martin Parr, Zed Nelson, Alexey Titarenko, Phillip Toledano, Rhiannon Adam, Lorenzo Poli, e tutti i vincitori e menzioni della Pop-Up Open Call, oltre a Dario Agrimi.

Castello Carlo V: incisioni di Francisco Goya e la mostra “Under the Sun” di Sam Youkilis.

Chiesa di Santa Maria della Zaffara: fotografie inedite in bianco e nero di Martin Parr.

Casa Santa: opere di Dylan Hausthor, Sam Gregg, Magdalena Baranya, Deanna Dikeman e Hsin I (Camille) Lin.

Chiesa di Sant’Angelo: la mostra Jitter Period del regista e fotografo Yorgos Lanthimos.

Chiesetta di San Giovanni: Piero Percoco con The Silent Sun, Brighton.

Mostre outdoor

Molo Margherita: Under This Sun di Mattia Balsamini.

Porto Vecchio: Bangers di Arianna Arcara.

Centro storico: Aim at the Stars di Aleksandra Mir e Terre di Santi di Sanne De Wilde.

Largo Palmieri e Piazza Palmieri: progetti di Fabrizio Bellomo e We Were In Puglia.

Circolo dei Pescatori: I Gladiatori di Nettuno di Piero Martinello.

Lungomare Santa Maria: opere di Pietro Terzini, Caimi&Piccini e Gregg Segal.

Cala Porta Vecchia: The Walking Trees di Alejandro Chaskielberg e Ground Control di Roselena Ramistella.

Un festival che non si ferma

PhEST 2025 si conferma una piattaforma culturale in grado di unire fotografia, arte, cinema, musica, formazione e territorio, coinvolgendo artisti affermati e nuovi talenti da tutto il mondo, e portando la Puglia al centro del dibattito culturale internazionale.

📅 PhEST – X edizione

🗓 8 agosto – 16 novembre 2025

📍 Monopoli, Puglia

