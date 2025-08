Capo Gallo, 20 anni dopo: Bari ricorda le 16 vittime con musica e preghiera

BARI – Un momento di preghiera, musica e memoria per non dimenticare le, avvenuto il. A vent’anni dalla tragedia,si stringe nel ricordo delle persone che persero la vita a bordo dell’Atr 72 decollato dall’aeroporto del capoluogo pugliese e precipitato nelle acque al largo della Sicilia, senza mai raggiungere la sua destinazione finale,, in Tunisia.

La cerimonia commemorativa, organizzata dall’associazione "Disastro aereo di Capo Gallo", si svolgerà oggi a partire dalle 17:30, con la collaborazione e il patrocinio della Città di Bari, della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia.

Il primo momento si terrà nella parrocchia di San Sabino, dove don Bernardino Palmieri celebrerà una messa in suffragio delle vittime. La liturgia sarà accompagnata dalla soprano Anna Ebel e all’organo da Annarosa Partipilo, in un’atmosfera di intensa partecipazione emotiva.

A seguire, nel Parco di Punta Perotti, presso la stele “Sulle ali della memoria”, si terrà un secondo momento commemorativo. Interverranno la presidente dell’associazione, Rosanna Baldacci, il sindaco di Bari, Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, e il regista Andrea Defronzo.

La cerimonia si concluderà con la scopertura di una targa commemorativa, donata da Aeroporti di Puglia, in memoria delle vittime del disastro.