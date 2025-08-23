Puglia: allerta gialla per temporali dal 24 agosto
BARI – La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valida dalle ore 08:00 del 24 agosto 2025 e per le successive 12 ore, su tutta la Puglia ad eccezione del Salento.
Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati sulla Puglia centro-settentrionale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali, evitando spostamenti non necessari durante le ore di maggiore rischio.