Catáno, le emozioni in musica del cantautore pugliese

''Salerno'' è il nuovo singolo del cantautore pugliese Alessandro Catano (in arte Catáno), composto dallo stesso artista e prodotto da Corrado Murolo(aka Kuoni). Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Digital Noises.

Alessandro Catano (1998), in arte Catáno, è un artista indipendente, tastierista, paroliere e cantante dalla provincia di Bari. In adolescenza scopre la musica d'insieme come maniera di partecipare raccontandosi e comincia a mettere le mani sul pianoforte per dare sfogo alle proprie storie. Nel 2022 pubblica Time, il suo primo brano su piattaforma digitale, frutto di una collaborazione trilingue con un rapper belga. I suoi pezzi svariano tra elementi jazz, soul, indie e R&B, tenuti insieme da una forte matrice rap. Il calore del pianoforte e la riconoscibilità delle liriche in italiano fanno da pilastri di uno stile ricercato ed errabondo.

Perchè Salerno?

E' un po' è casuale. Nulla lo è mai del tutto. Ho visitato la città, ho avuto anche un paio di storie ma il pezzo non parla direttamente di queste. C'era una magia nel suono, nell'immaginario del mare e della Campania che mi ha attirato ancora di più verso la scrittura.

Com'è il tuo rapporto con Bari e cosa miglioreresti della città?

Nonostante i molti anni fuori, ho un buonissimo rapporto con la città. Sono felice di vederla migliorarsi e espandersi di mese in mese quando torno, credo stia facendo molti passi in avanti. C'è una parte della mentalità che ha ancora bisogno di modernizzarsi per sfruttare l'enorme recipiente di talento, intraprendenza e idee che ci ritroviamo.

Cosa ti piace della nuova scena musicale in Italia?

Detto onestamente poco. Penso che la musica sia in un periodo di crisi generale ma sono fiducioso sia transitorio. Lo streaming sta cambiando tutte le carte in tavola ed escono molti brani lavorati poco e in fretta e l'immagine e il marketing sembrano vincere sul contenuto. Il lato positivo è che però vengono apprezzate anche tantissime realtà che prima non avrebbero avuto lo stesso spazio ed è da qui che bisogna ripartire.





Un palco dove ti piacerebbe esibirti?

Tutti. Mi sento un divoratore di palchi al momento. Chiaramente la risonanza di Sanremo in Italia è ineluttabile. Partendo dal basso mi piacerebbe esibirmi in contesti di festival o nei locali più storici d'Italia. So di poter portare qualcosa di originale e so quanto questi stage porterebbero a me come persona.



