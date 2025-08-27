Cecilia De Astis travolta e uccisa: Tribunale dei Minori decide sull’affidamento dei quattro ragazzini rom

MILANO – Prosegue l’iter giudiziario dopo la tragica morte di, 71 anni, travolta lunedì scorso da un’auto guidata da quattro ragazzini rom, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Ilsta valutando le misure da adottare per i giovani responsabili dell’incidente, tra cui l’eventuale collocamento in comunità o in riformatorio.

Il figlio della vittima, Filippo De Astis, ha espresso la propria posizione senza mezzi termini: “Non si può riversare tutta la colpa su di loro perché sono minorenni e non hanno la maturità per rendersi pienamente conto delle loro azioni. Ma questo non toglie che siano comunque responsabili. Secondo me, vadano in riformatorio.”

Un fotogramma delle telecamere di sorveglianza ha ripreso i quattro minorenni a bordo del veicolo al momento dell’incidente. Gli inquirenti continuano a ricostruire con precisione la dinamica dell’evento.

La tragedia ha suscitato un forte cordoglio nella comunità e un acceso dibattito sul tema della responsabilità penale dei minori e sulla necessità di strumenti adeguati per la protezione dei cittadini.

Le indagini proseguono, e il Tribunale dei Minori dovrà stabilire la misura più idonea per tutelare sia i giovani coinvolti sia la sicurezza pubblica.