Foggia, rapina con “spaccata”: sfonda la saracinesca di un panificio e fugge con la cassa

FOGGIA – Momenti di paura nella notte scorsa in un quartiere di Foggia, dove un malvivente ha messo a segno una rapina ai danni di un panificio. Secondo quanto ricostruito, un ragazzo, riconoscibile per una maglia gialla, sarebbe arrivato a bordo di una. Approfittando dell’area destinata al carico e scarico merci, il giovane ha salito il marciapiede e ha

Dopo aver portato via la cassa, contenente poche decine di euro, il rapinatore è fuggito. Sul posto, tra lo spavento dei residenti svegliati di soprassalto, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e l’avvio delle indagini.

Le autorità stanno visionando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto.