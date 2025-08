Ceglie Messapica, l'8 e 9 agosto Giorgia Lepore e Clizia Fornasier per la rassegna letteraria 'Per gusto e per diletto'

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Per i prossimi due appuntamenti della della rassegna letteraria venerdì 8 agosto, alle 18:30 ospiteremo Giorgia Lepore con il libro "Forse è così che si diventa uomini" edito da Edizioni e/o, intervistata da Ginevra Viesti e sabato 9, alla stessa ora, incontreremo Clizia Fornasier con il libro "Volevo sognarmi lontana" (HarperCollins), che dialogherà con Angela Anglani. - Per i prossimi due appuntamenti della della rassegna letteraria venerdì 8 agosto, alle 18:30 ospiteremo Giorgia Lepore con il libro "Forse è così che si diventa uomini" edito da Edizioni e/o, intervistata da Ginevra Viesti e sabato 9, alla stessa ora, incontreremo Clizia Fornasier con il libro "Volevo sognarmi lontana" (HarperCollins), che dialogherà con Angela Anglani.





"Forse è così che si diventa uomini" è un giallo ambientato nel territorio pugliese da cui è stata tratta la fiction "Gerri" andata in onda su Rai1: in una chiesa rupestre nella periferia di Bari viene scoperto un cadavere. Maschio, mezza età, in posizione supina di fronte all’abside, vestito di tutto punto. Sul corpo, un serpente, anch’esso morto. La terza sezione della squadra mobile di Bari arriva per i rilievi di rito. Manca qualcuno: l’ispettore Gerri Esposito ha preso due giorni di permesso, caso più unico che raro, per svolgere una missione personale e importante. Al suo rientro, Gerri trova l’ufficio in fibrillazione. L’identità della vittima è sconosciuta e le indagini brancolano nel buio. Vengono identificati altri frequentatori del sito: una giovane coppia di adolescenti che per qualche motivo non vuole collaborare; un uomo misterioso che pare uscito da un altro tempo, dagli affreschi della chiesa, e che non parla e non scrive; una ragazzina che ha perso un libro su cui ci sono i suoi disegni e i versi di una canzone in una lingua sconosciuta. Lingua che accende però una lampadina nella mente di Gerri Esposito, grazie all’intervento della mammana Angela, ormai diventata per lui un punto di riferimento fondamentale, che compare a tratti come una dea ex machina, a metterlo sulla strada giusta. Nel frattempo Gerri deve fare i conti con il proprio passato, che continua a tornare e a scardinare i cassetti blindati in cui lui cerca disperatamente di confinarlo.





Nel romanzo "Volevo sognarmi lontana", invece, la protagonista è Laura: ha da poco compiuto diciotto anni, ha capelli neri e lunghi e grandi occhi a mandorla. È inquieta e bellissima, e sogna una vita oltre la linea dell’autostrada, magari in un piccolo appartamento nel centro di una grande città. Romina, due anni più piccola, la ammira e la imita, sogna insieme a lei. Entrambe vivono in un luogo in cui il tempo sembra fermarsi e dove il dolore e gli sguardi della gente scavano solchi profondi come l’aratro nella terra. Lo sa bene la loro madre, la signora Nives, che ha sempre vissuto ascoltando il ritmo delle stagioni e il respiro della campagna. Per lei la felicità, se arriva, è un raccolto abbondante, una grandinata mancata per un soffio, l’uva corvina nera e dolce, aggrappata ai suoi tralci come una promessa di abbondanza. Quando il marito muore, Nives rimane sola a occuparsi delle figlie e dei campi tagliati dall’ombra di un autogrill. Una notte, Laura scompare e di lei rimangono solo due lettere, una per Romina e una per la mamma: "ho bisogno di sognarmi lontana".





Giorgia Lepore è archeologa e storica dell’arte, vive a Martina Franca e insegna Storia dell’Arte al Liceo da Vinci di Fasano. Ha pubblicato L’abitudine al sangue (Fazi 2009) e, per le nostre edizioni, I figli sono pezzi di cuore, Angelo che sei il mio custode e Il compimento è la pioggia dai quali è tratta la serie tv Gerri prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai fiction e Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in onda su Rai 1.





Clizia Fornasier è nata in provincia di Treviso nel 1986. Dopo la laurea in Lingue e letterature straniere a Venezia, si trasferisce a Roma, dove il suo sogno di fare l’attrice diventa realtà. Tra le opere in cui ricordiamo Clizia ci sono i film Grande Grosso e Verdone, Aspirante vedovo e Tutto tutto niente niente e le serie tv Tutti pazzi per amore, Un medico in famiglia, I delitti del Barlume e L’ispettore Coliandro. Nel 2024 debutta alla regia insieme al compagno col cortometraggio PIPPO NON LO SA di cui è anche sceneggiatrice e che vede come protagonista Blu, il primogenito della coppia. Nel 2025 è nel cast della nuova edizione del programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti con la rubrica "La bellezza ti fa mostro". Con HarperCollins ha già pubblicato È il suono delle onde che resta.





Gli eventi si terranno venerdì 8 e sabato 9 agosto, alle ore 18:30. Entrambi presso il Museo MAAC - Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" - Via Enrico de Nicola, n. 1, Ceglie Messapica.