Cerignola, catturato il latitante Tommaso Morra: deve scontare oltre 9 anni di carcere per il tentato assalto al caveau Mondialpol

CERIGNOLA – È finita la latitanza di, considerato elemento di vertice delle cosiddette batterie cerignolane specializzate negli assalti ai furgoni portavalori. L’uomo, condannato in via definitiva aper il tentato assalto al caveau dellanel marzo 2022, è stato arrestato questa mattina a Cerignola dalla, con il supporto della

Morra era latitante dal febbraio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione della condanna definitiva. Deve ancora scontare 9 anni, 6 mesi e 25 giorni di carcere.

Le indagini, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia e condotte in collaborazione con la Dda di Bari, sono state portate avanti dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dalle Squadre Mobili di Brescia e Foggia e con il supporto dello Scico e del Nucleo Pef di Bari – Gico della Guardia di Finanza.

Nel 2022 Morra, insieme a un commando di oltre 30 complici, aveva pianificato un maxi assalto con armi da guerra – Kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole e fucili a pompa – per penetrare nel caveau della Mondialpol. Il gruppo era stato intercettato e bloccato all’interno di un capannone vicino all’obiettivo grazie a un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri, con l’impiego anche del reparto speciale dei Nocs.

La cattura di oggi, sottolineano gli investigatori, rappresenta un colpo importante alle organizzazioni criminali locali dedite agli assalti armati ai furgoni portavalori, attività che negli anni hanno reso le batterie cerignolane tristemente note a livello nazionale.