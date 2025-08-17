Puglia, scatta l’allerta gialla per temporali: rischio idrogeologico domenica 17 agosto

BARI – La Protezione Civile ha emanato un avviso diper rischio idrogeologico dovuto a temporali in diverse aree della Puglia. L’avviso sarà in vigore

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse a carattere temporalesco, in particolare sulla Puglia occidentale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Le zone interessate dall’allerta sono la Puglia centrale bradanica e i bacini del Lato e del Lenne, aree considerate più esposte a possibili criticità idrogeologiche come allagamenti o smottamenti.