Ostuni, atto intimidatorio contro il sindaco Pomes. La solidarietà di Loredana Capone

OSTUNI – “Pieno sostegno e vicinanza da parte mia e del Consiglio regionale della Puglia al sindaco di Ostuni,, vittima in queste ore di un terribile atto intimidatorio”. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale, intervenendo dopo l’episodio che ha scosso la città bianca.

“Non è solo una condanna a questo clima di terrore che mina i principi democratici – ha aggiunto Capone – ma è il pieno appoggio delle Istituzioni e della politica, pronte a scendere in campo con Angelo Pomes per lottare e creare un cordone di difesa contro chi ritiene che con la paura e la violenza si possa indebolire e influenzare l’azione di un amministratore. L’attacco criminale a un sindaco è l’attacco all’intera sua comunità”.

La presidente ha infine auspicato un rapido intervento delle forze dell’ordine: “Spero che al più presto possano individuare i responsabili per riportare serenità nella splendida città di Ostuni”.