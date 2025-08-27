Cerignola–Stornarella: vasto incendio in una discarica abusiva di rifiuti

CERIGNOLA - Un vasto incendio è divampato nella notte nelle campagne tra, all’interno di un’ex azienda agricola da tempo sotto sequestro. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, sono state, parte di una vera e propria discarica abusiva in cui si stima siano state accumulate, in gran parte provenienti dal traffico illecito dalla Campania.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da alcuni alberi a ridosso della recinzione, propagandosi rapidamente alle montagne di immondizia accatastate nell’ampio piazzale interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte e continuano in queste ore a spegnere il rogo. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e desta forte preoccupazione per l’impatto ambientale e sanitario delle sostanze sprigionate dalla combustione dei rifiuti.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.