Cerignola–Stornarella: vasto incendio in una discarica abusiva di rifiuti
CERIGNOLA - Un vasto incendio è divampato nella notte nelle campagne tra Cerignola e Stornarella, all’interno di un’ex azienda agricola da tempo sotto sequestro. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, sono state numerose ecoballe abbandonate da anni, parte di una vera e propria discarica abusiva in cui si stima siano state accumulate centinaia di tonnellate di rifiuti, in gran parte provenienti dal traffico illecito dalla Campania.
Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da alcuni alberi a ridosso della recinzione, propagandosi rapidamente alle montagne di immondizia accatastate nell’ampio piazzale interno.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte e continuano in queste ore a spegnere il rogo. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e desta forte preoccupazione per l’impatto ambientale e sanitario delle sostanze sprigionate dalla combustione dei rifiuti.
Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.