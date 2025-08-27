Elisabetta Casellati in visita istituzionale a Peschici: il Gargano tra bellezze naturali e tradizione

PESCHICI – La ministra per le riforme,, ha fatto tappa a Peschici per una visita istituzionale, accompagnata da, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, e dal sindaco

La delegazione ha esplorato alcune delle località più suggestive del Gargano, tra cui il celebre trabucco, simbolo della tradizione marinara e dell’identità culturale del territorio. La ministra Casellati si è detta ammirata dalle bellezze naturali, paesaggistiche e storiche della zona.

“Il Gargano ha una straordinaria capacità di stupire e sedurre – ha commentato Di Mauro –. La ministra è rimasta affascinata dalla ricchezza ambientale e naturalistica di questa terra, un vero tesoro da difendere e promuovere”.

La visita ha voluto sottolineare il valore del patrimonio garganico come bene collettivo, da tutelare e valorizzare per le generazioni future. “Possediamo un tesoro immenso e il nostro compito è amarlo, custodirlo ed esaltarlo, perché diventi sempre più motore di sviluppo culturale, turistico ed economico”, ha concluso il Commissario del Parco.