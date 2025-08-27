Bari Piano Festival 2025, Nani Chacon in residenza artistica a Spazio 13: domani l’incontro con l’assessora Romano

BARI – Domani, giovedì 28 agosto, alle ore 11.30, l’assessora alle Culture Paola Romano incontrerà a Spazio 13 (via Colonnello de Cristoforis 8) l’artista nativa americana Nani Chacon, protagonista della residenza artistica promossa nell’ambito dell’ottava edizione del Bari Piano Festival. All’incontro prenderanno parte anche il direttore di Puglia Culture Sante Levante e il direttore artistico della rassegna Emanuele Arciuli.

Il Bari Piano Festival, ideato dal Comune di Bari e organizzato da Puglia Culture con il sostegno della Regione Puglia – PACT – Fondo speciale cultura, si svolge in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e con il patrocinio del Conservatorio “Niccolò Piccinni”.

La residenza di Nani Chacon, artista di fama internazionale di origini Chicane e Navajo, è in corso a Spazio 13 fino al 30 agosto. L’artista, affiancata da due giovani studenti dell’Accademia, Gabriele Natuzzi e Marica Ciocia, sta realizzando un murale urbano che verrà svelato in forma definitiva con un vernissage sabato 30 agosto a Palazzo di Città.

Intanto prosegue il ricco cartellone di eventi musicali del festival.

📌 Prossimi appuntamenti:

27 agosto – Parco Rossani, ore 19

Reading di poetesse italiane con Nunzia Antonino

Wilhem Latchoumia – Piano Solo

Programma: Ives, Traversa, Jodlowski, Villa-Lobos

28 agosto – Pane e Pomodoro, ore 19

Nduduzo Makhathini – Piano Solo

Presenta Ugo Sbisà

29 agosto – Pane e Pomodoro, ore 19

Actually Good | Lambert in Trio

con Lambert (piano), Felix Weigt (contrabbasso), Luca Marini (batteria)

Presentano Alceste Ayroldi e Ugo Sbisà

👉 Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del festival.