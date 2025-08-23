Clamoroso a San Siro: la prima di Allegri sulla panchina del Milan si trasforma in un incubo

MILANO - San Siro si tinge di incredulità: la prima di Massimiliano Allegri come tecnico del Milan si chiude con una sconfitta sorprendente. La Cremonese espugna il Meazza con un secco 2-1, grazie ai gol di Baschirotto e al capolavoro di Federico Bonazzoli.Il vantaggio dei grigiorossi arriva già nel primo tempo, con Baschirotto che approfitta di un clamoroso errore di Pavlovic. Il Milan prova a reagire e trova il pari con lo stesso Pavlovic, ben servito dal perfetto cross di Estupinan, ma la gioia dura poco.Nella ripresa, la Cremonese cala il colpo di scena: Federico Bonazzoli firma una rete spettacolare, inventandosi una rovesciata che trafigge Maignan e consegna tre punti insperati ai suoi.Per il Milan, un debutto amaro e una sconfitta che farà discutere, mentre la Cremonese festeggia un risultato storico in trasferta, mostrando grande determinazione e cinismo sotto porta.