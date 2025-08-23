Clamoroso a San Siro: la prima di Allegri sulla panchina del Milan si trasforma in un incubo
Il vantaggio dei grigiorossi arriva già nel primo tempo, con Baschirotto che approfitta di un clamoroso errore di Pavlovic. Il Milan prova a reagire e trova il pari con lo stesso Pavlovic, ben servito dal perfetto cross di Estupinan, ma la gioia dura poco.
Nella ripresa, la Cremonese cala il colpo di scena: Federico Bonazzoli firma una rete spettacolare, inventandosi una rovesciata che trafigge Maignan e consegna tre punti insperati ai suoi.
Per il Milan, un debutto amaro e una sconfitta che farà discutere, mentre la Cremonese festeggia un risultato storico in trasferta, mostrando grande determinazione e cinismo sotto porta.