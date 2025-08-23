Grottaglie, concerto Fiorella Mannoia rimandato a domani
|ph_Luca Brunetti
GROTTAGLIE - A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il concerto “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, previsto per questa sera, sabato 23 agosto, alle Cave di Fantiano nell’ambito dello IOD Festival, è rinviato a domenica 24 agosto, sempre alle ore 21.30 e nello stesso luogo.
I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.
Aurora Eventi e IOD Festival ringraziano il pubblico per la comprensione e invitano tutti a partecipare a una serata che unirà la voce di Fiorella Mannoia al fascino della scrittura sinfonica e alla bellezza unica delle Cave di Fantiano.