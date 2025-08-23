Grottaglie, concerto Fiorella Mannoia rimandato a domani

ph_Luca Brunetti

GROTTAGLIE - A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il concerto, previsto per questa sera, sabato 23 agosto, allenell’ambito dello IOD Festival, è, sempre alle ore 21.30 e nello stesso luogo.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Aurora Eventi e IOD Festival ringraziano il pubblico per la comprensione e invitano tutti a partecipare a una serata che unirà la voce di Fiorella Mannoia al fascino della scrittura sinfonica e alla bellezza unica delle Cave di Fantiano.