“Codici di amicizia”: a Monopoli un omaggio visionario a Shostakovich nel 50° anniversario della scomparsa

Grande attesa a Monopoli per uno degli appuntamenti più intensi e significativi della XXI edizione del Ritratti Festival: giovedì 7 agosto alle ore 21.00, il Chiostro di Palazzo San Martino ospiterà “Codici di amicizia”, un inedito omaggio a Dmitri Shostakovich, nel 50° anniversario della sua morte. Un evento che promette di fondere potenza emotiva e profondità artistica, con un ensemble di interpreti di livello internazionale.

Al centro della serata, la Sinfonia n.15 del grande compositore sovietico, proposta nella rarissima versione cameristica per violino, violoncello, pianoforte e percussioni curata da Viktor Derevianko con l’approvazione dello stesso Shostakovich. Un'opera visionaria, sospesa tra ironia e tragedia, capace di svelare l’anima inquieta e geniale di uno dei musicisti più enigmatici del Novecento.

Il concerto si aprirà con un’altra pagina significativa: la Sonata per clarinetto e pianoforte di Mieczysław Weinberg, amico fraterno di Shostakovich e compositore di straordinaria sensibilità, ancora oggi troppo poco eseguito. Un doppio omaggio, dunque, all’amicizia e al legame artistico che ha resistito alle intemperie della storia.

A dare vita a questo viaggio musicale saranno musicisti d’eccellenza: Jona Muscia, Rosa Montañés Cebriá e Giacomo Bacchio alle percussioni, Angelo Montanaro al clarinetto, Lorenzo Rovati al violino, Konstantin Pfitz al violoncello, Irene Alfageme e Stephanie Gurga al pianoforte. Un ensemble che unisce esperienze internazionali e visioni artistiche innovative, capace di restituire tutta la complessità e l’intensità di questa musica.

L’evento si inserisce nel programma del Ritratti Festival, ormai punto di riferimento per la musica colta in Puglia e in Italia, capace ogni anno di coniugare qualità, ricerca e partecipazione.

Biglietti e informazioni su: www.ritrattifestival.it

Prevendite disponibili anche su Vivaticket.

Infoline: +39 380 218 4508