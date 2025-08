L'artista Renato Caracuta immortala con la sua tecnica pittorica il maestro Amedeo Minghi

MARTIGNANO (LE) - Sabato 2 agosto a Martignano in occasione della 4° edizione del "Direzione MusicFest", l'Arte pittorica dell'artista Renato Caracuta si fonde alla musica.





La manifestazione musicale, che ha visto la "Big Symphony orchestra" orchestra composta da circa 50 professori d'orchestra provenienti da varie parti d'Italia che negli anni si sono distinti in vari contesti musicali italiani ed esteri, diretta dal maestro Adriano Patera, accompagnare tutti gli artisti che hanno preso parte al concerto, ha avuto dei momenti veramente coinvolgenti ed indimenticabile.





Dopo l'esecuzione in apertura di una pizzica sinfonica dedicata alla cultura popolare Salentina dal titolo "Hysteria", composta e diretta dal M° Adriano Patera, con il coinvolgimento di tutti i presenti al suono travolgente del tamburello dello stesso M° Renato Caracuta e di Paolo Trevisi.





Il momento clou della serata ha visto il grande Amedeo Minghi eseguire alcuni dei brani più belli del suo repertorio.





Proprio al termine della magnifica esibizione di A.Minghi, l'artista Renato Caracuta, che in questo evento era in veste di professore d'orchestra e componente della "Big Symphony Orchestra", ha potuto omaggiare lo stesso Minghi con una sua opera pittorica.





Renato Caracuta infatti, già noto nel campo dell' arte pittorica per aver realizzato diverse opere dedicate a personaggi illustri tra i quali si ricorda: il M° Riccardo Muti, l'attore Hollywoodiano Andy Garcia, il cantante Vasco Rossi, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, in questa occasione, coniugando l'arte musicale e quella pittorica ha realizzato una grafica pittorica in tecnica mista intitolata "Omaggio al M°Minghi" nella quale il ritratto di Minghi emerge tra una moltitudine di esplosioni cromatiche tipiche della tecnica pittorica di Renato Caracuta, a rappresentare le varie sfumature della musica e della poetica compositiva di Minghi.





L'artista ha ricevuto a margine dell' opera originale un dedica personale dal M° Minghi, omaggiando quest' ultimo dell' unica copia autentica su tela.

La grandissima partecipazione del pubblico a questo evento musicale, rendono ormai il Direzione MusicFest uno degli eventi cardine dell' estate Salentina.