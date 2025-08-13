Con Fabio Rovazzi tutti a comandare, sabato 16 al Canneto di Leporano



Il 16 agosto la rassegna Canneto Sound Fusion ospita questo artista poliedrico, dallo stile ironico e contemporaneo.





LEPORANO (TA) - Cantante e autore, videomaker, youtuber e volto televisivo, si è fatto conoscere al grande pubblico con alcune hit diventate virali. E cioè: "Andiamo a comandare", "Volare" (feat. Gianni Morandi) e "Senza pensieri". Lui è Fabio Rovazzi, artista poliedrico tra i più riconoscibili della scena pop italiana che sabato 16 agosto sarà ospite d’eccezione al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, per la rassegna estiva Canneto Sound Fusion 2025.





Complice il suo stile ironico e contemporaneo, è diventato un punto di riferimento per le nuove generazioni. Nel 2018 la rivista Forbes Italia lo ha inserito tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica.





La rassegna Canneto Sound Fusion, infatti, mira a promuovere musica dal vivo, arte e creatività con uno sguardo rivolto ai più giovani. E per loro Rovazzi – che è in grado di unire musica, comicità e comunicazione digitale - è un idolo. Non a caso i suoi videoclip - che cura personalmente – diventano sempre veri e propri fenomeni mediatici. Non solo musica però: Rovazzi ha partecipato a film, programmi televisivi e campagne pubblicitarie, confermandosi una figura trasversale nel mondo dell’intrattenimento.





Nel 2016 ha pubblicato sui social network il video del brano "Andiamo a comandare", realizzato in collaborazione con Danti dei Two Fingerz. Il singolo, vero e proprio tormentone estivo, ha anche ottenuto il disco di platino. Nel 2016 è apparso nel videoclip del brano "Vorrei ma non posto" di J-Ax e Fedez e in "Che ne sanno i 2000" di Gabry Ponte. Nello stesso anno pubblica il suo secondo singolo, "Tutto molto interessante". E poi gli altri successi: "Faccio quello che voglio" con la partecipazione di Al Bano, Emma Marrone e Nek, "Senza pensieri" con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax, "La mia felicità" feat Eros Ramazzotti, "Niente è per sempre", "La discoteca italiana" in coppia con Orietta Berti. A maggio scorso ha pubblicato il singolo "Red Flag", in collaborazione con Paola Iezzi e Dani Faiv, seguito il 27 giugno dal singolo "Cabaret", insieme a Orietta Berti e Fuckyourclique. Nel 2024 è uscito il singolo "Maranza", in duetto con Il Pagante, e - a dicembre dello stesso anno - ha pubblicato la sua prima raccolta discografica intitolata "Greatest Hits".





Ingresso ridotto 20€ su app, 25 € al botteghino. Entrambi i biglietti includono la consumazione. In consolle, a seguire, Giorgio Vinciguerra e Alex Pisconti. Info: 0995332037. Canneto Beach è a Leporano, in via Argentina 200.