Torna il 'Torneo dei Rioni in Mare': tradizione, sport e comunità a Porto Cesareo
PORTO CESAREO (LE) - Anche quest’anno torna puntuale uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’estate cesarina: il Torneo dei Rioni in Mare, un evento che unisce tradizione, sano spirito competitivo e partecipazione popolare.
Domenica 17 agosto, a partire dalle ore 17:30, la festa comincerà con l’esibizione itinerante della Zagor Street Band per le vie del centro.
Alle 18:30, prende il via la sfida vera e propria a colpi di remi, con partenza dalla Riviera di Levante: i rioni si contenderanno il Palio a bordo dei caratteristici gozzi colorati.
Dopo la gara, tutti in Piazza Nazario Sauro per la premiazione e, a seguire, dalle 21:30, spazio al divertimento con lo spettacolo "Max Latino Sciò e Music Live Cabaret".
Il Palio coinvolge tutte le contrade del territorio, simbolicamente rappresentate in mare:
Nautilus – Bacino Grande
Cavallo – Punta Prosciutto
Stella Marina – Torre Lapillo
Paguro – Scala di Furno
Granchio – Riviera di Ponente
Riccio – Poggio
Cavalluccio Marino – La Strea
Triglia – Centro Storico
Gabbiano – Corea
Tartaruga – Cina
"Un grande momento di comunità che racconta l’anima marinaresca e partecipativa di Porto Cesareo. Vi aspettiamo numerosi per tifare, sorridere e vivere insieme questa bellissima tradizione" l'invito della sindaca Silvia Tarantino.