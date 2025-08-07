Concertone, Giuliano Sangiorgi torna sul palco de La Notte della Taranta con uno straordinario omaggio al Salento

MELPIGNANO - Era il 2007: dal palcoscenico di Melpignano l’indimenticabile interpretazione di Lu rusciu de lu mare di Giuliano Sangiorgi incantò il pubblico della Notte della Taranta, quell’anno diretta dal maestro Mauro Pagani. Una interpretazione che è rimasta nel cuore del pubblico e nella storia del Concertone come uno dei momenti più belli.Quest’anno Giuliano torna sul palco di Melpignano: il “figlio eccellente” del Salento, accompagnato dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, interpreterà ancora una volta Lu rusciu de lu mare insieme ad un altro dei più bei brani della tradizione salentina: Quannu te llai la facce, nell’edizione diretta dal maestro David Krakauer in programma il 23 agosto nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. L’artista salentino, cantautore, polistrumentista e frontman dei Negramaro, sarà uno degli ospiti d’eccezione del Concertone trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia.L’esibizione di Giuliano Sangiorgi sarà preceduta da un momento speciale: la trasmissione in anteprima su RAI del videoclip di Lu Carcaluru, un brano ancora inedito, scritto da Sangiorgi per la prima volta in una koinè salentina – una lingua evocativa e poetica, che richiama ma non coincide con alcun dialetto specifico del territorio.Il titolo Lu Carcaluru richiama una figura leggendaria della tradizione popolare meridionale: un folletto notturno che si siede sul petto dei dormienti, soffocandoli con il proprio peso. Una potente metafora esistenziale, con cui Giuliano rilegge in chiave poetica la drammatica scomparsa degli ulivi, considerati da molti come membri della propria famiglia, dovuta alle devastazioni prodotte dall’epidemia di Xylella fastidiosa. Il messaggio è tanto semplice quanto dirompente: meno alberi, meno ossigeno per tutti. Un forte appello civile e culturale, in collaborazione con la fondazione Sylva, affidandosi alla musica, alla danza e alla poesia per restituire voce, memoria e speranza a una terra ferita ma ancora capace di rinascita.Il brano è eseguito dall’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, mentre la regia del video è firmata da Edoardo Winspeare. A impreziosire ulteriormente la scena, la presenza della Étoile salentina Nicoletta Manni e del Primo Ballerino Timofej Andrijashenko, entrambi del Teatro alla Scala e legati da un forte sodalizio con l’artista. Il loro passo a due rievoca il lento e sinuoso movimento dei rami d’ulivo ancora vivi e rigogliosi.Giuliano Sangiorgi impreziosisce il parterre dell’edizione 2025 del Concertone, andando ad affiancare gli ospiti finora annunciati: Kathleen Tagg, SarahMK e Yoshie Fruchter, storici collaboratori del maestro Krakauer; il Canzoniere Grecanico Salentino che festeggia 50 anni di una eccezionale vicenda artistica; Ermal Meta cantautore tra i più amati e raffinati della scena italiana canterà Mediterraneo dal suo ultimo album Buona fortuna e Lule Lule in lingua arbëreshe; TÄRA, giovane e potente voce italiana di origine palestinese che fonde sonorità R&B con melodie della sua cultura d’origine, sarà interprete di Araba fenice; l’artista rivelazione del nu-soul italiano Serena Brancale canterà Anema e core e All’acque, all’acque, una pizzica della tradizione barese.