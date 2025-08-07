Tragedia a Parabita: 16enne si toglie la vita, indagini in corso

PARABITA – Una tragedia ha scosso la comunità di Parabita nelle prime ore di questa mattina, dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un gesto estremo.A dare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. L’abitazione si trova in una zona residenziale del paese.Le cause che hanno spinto il ragazzo a compiere l’estremo gesto restano al momento ignote. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane, esaminando contesti familiari, scolastici e personali, nel massimo rispetto della privacy e del dolore dei parenti.Non sono stati diffusi altri dettagli, né sono emersi al momento elementi certi che possano spiegare quanto accaduto. Le indagini proseguono con estrema cautela e riservatezza.La notizia si è rapidamente diffusa nel piccolo centro salentino, lasciando sgomenti amici, conoscenti e semplici cittadini. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, colpita da un lutto tanto improvviso quanto incomprensibile.