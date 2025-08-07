Tragedia a Parabita: 16enne si toglie la vita, indagini in corso

PARABITA – Una tragedia ha scosso la comunità di Parabita nelle prime ore di questa mattina, dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un gesto estremo.

A dare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. L’abitazione si trova in una zona residenziale del paese.

Indagini nel massimo riserbo

Le cause che hanno spinto il ragazzo a compiere l’estremo gesto restano al momento ignote. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane, esaminando contesti familiari, scolastici e personali, nel massimo rispetto della privacy e del dolore dei parenti.

Non sono stati diffusi altri dettagli, né sono emersi al momento elementi certi che possano spiegare quanto accaduto. Le indagini proseguono con estrema cautela e riservatezza.

Comunità sotto shock

La notizia si è rapidamente diffusa nel piccolo centro salentino, lasciando sgomenti amici, conoscenti e semplici cittadini. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, colpita da un lutto tanto improvviso quanto incomprensibile.
