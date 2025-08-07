Masseria sotto le stelle: giochi, tornei e divertimento il 13 agosto a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE – Una notte di giochi e divertimento nella magia di una masseria sotto il cielo estivo: torna “Masseria sotto le stelle”, l’evento ludico organizzato dall’associazione Tana dei Goblin – Ludica Grotte, in collaborazione con la Pro Loco Castellana Grotte “Don Nicola Pellegrino”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 agosto 2025, dalle 20:00 alle 00:00, presso la suggestiva Masseria Andriani.L’evento si propone come un’occasione speciale per appassionati di giochi da tavolo, famiglie, gruppi di amici e curiosi, che desiderano trascorrere una serata diversa, all’insegna della condivisione, della fantasia e del divertimento in un contesto accogliente e immerso nella natura.Durante la serata sarà possibile partecipare al Torneo di Burraco, pensato per chi predilige i giochi di carte classici, oppure provare demo gratuite di giochi collezionabili tra i più apprezzati del momento, come Altered e Star Wars Unlimited. Non mancheranno partite libere di biliardino, perfette per sfide amichevoli, e tanti giochi da tavolo a disposizione per gruppi di amici o famiglie, con tavoli e sedie forniti dall’organizzazione.Uno degli appuntamenti più attesi è la sessione One-Shot di Dungeons & Dragons, che però sarà accessibile solo al pubblico, poiché i posti per giocare sono già esauriti.Tutti i partecipanti potranno contare sull’aiuto dei volontari dell’associazione, pronti a spiegare le regole dei giochi e ad accogliere anche chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. È inoltre possibile portare i propri giochi personali, non inclusi nel programma ufficiale, da condividere liberamente con gli altri presenti.Per partecipare non è necessaria alcuna iscrizione preventiva: basta raggiungere Masseria Andriani, da soli o in compagnia. Per aggiornamenti e dettagli è attivo l’evento Facebook “Masseria sotto le stelle 2025 – II edizione”.Per informazioni si può contattare il numero 327 703 3074.