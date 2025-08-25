Conversano fa il pieno di musica e bellezza





















Per questo, la prima edizione è dedicata a Lucio Dalla, con la direzione artistica di Marcello Balestra, storico collaboratore del cantautore bolognese, già responsabile editoriale e A&R di Warner Music Italia e, oggi, creative manager e talent scout in ambito musicale. Cuore dell’idea-progetto di Marcello Balestra, lunedì 25 agosto alla “Casa delle Arti”, è una mattinata dedicata alle masterclass e un pomeriggio che vedrà protagoniste le sessioni di ascolto aperte al pubblico.





I partecipanti giovani cantautori e interpreti, solisti o in formazione – presenteranno dal vivo un proprio brano, edito, inedito o in versione cover, ricevendo valutazioni e consigli da una commissione tecnico-artistica composta da Balestra, da Antonio Tortolano, scrittore, giornalista e collaboratore de Il Messaggero, autore televisivo con esperienze in diversi importanti Talent Show e da Carmine Errico per Django Music, agenzia musicale che opera a livello nazionale e internazionale.

Un evento per valorizzare i talenti musicali e offrire un’occasione di crescita artistica, confronto professionale e condivisione: il 25 e 26 agosto Conversano ospita la prima edizione di “Conversano c’è” all’interno della stagione “Borgo d’Estate 2025”. Nata da un’idea-progetto di Marcello Balestra, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Conversano, della Regione Puglia e di Puglia Culture e la collaborazione dell’associazione “Sartoria degli Artisti”, la manifestazione, oltre a dare spazio alla nuova musica, rende omaggio ad artisti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana.